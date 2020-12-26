Лидер «Атланты» отказался принимать контракт на $ 90 млн
Тяжёлый форвард «Атланта Хоукс» Джон Коллинз отклонил предложение клуба о продлении контракта на 4 года с зарплатой $ 90 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Игрок надеется получить максимальный или близкий к максимальному контракт. «Хоукс» и Коллинз не договорились о продлении контракта до дедлайна 21 декабря. При этом ряд молодых игроков получили новые крупные контракты, в частности Люк Кеннард («Лос-Анджелес Клипперс»), О Джи Ануноби («Торонто Рэпторс»), Маркелл Фульц, Джонатан Айзек («Орландо Мэджик»), Деррик Уайт («Сан-Антонио Сперс»).
«Хоукс» выбрали Коллинза под 19-м номером драфта НБА 2017 года. В прошлом сезоне показатели игрока составили в среднем 21,6 очка, 10,1 подбора, 1,5 передачи и 1,6 блок-шота.
.
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
21:56
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
18:56
-
18:53
-
18:10
-
17:48
-
17:38
-
16:52
-
16:50
-
15:12
-
13:51
-
12:48
-
11:26
-
10:44
-
09:57
-
09:51
-
09:48
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
08:07
-
06:59
-
03:58
-
03:18
-
01:10
-
00:56
- 25 декабря 2020
-
23:32
-
22:58
-
21:52
-
20:31
-
18:43
-
17:55
-
16:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам