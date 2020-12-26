Лидер «Атланты» отказался принимать контракт на $ 90 млн

Тяжёлый форвард «Атланта Хоукс» Джон Коллинз отклонил предложение клуба о продлении контракта на 4 года с зарплатой $ 90 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Игрок надеется получить максимальный или близкий к максимальному контракт. «Хоукс» и Коллинз не договорились о продлении контракта до дедлайна 21 декабря. При этом ряд молодых игроков получили новые крупные контракты, в частности Люк Кеннард («Лос-Анджелес Клипперс»), О Джи Ануноби («Торонто Рэпторс»), Маркелл Фульц, Джонатан Айзек («Орландо Мэджик»), Деррик Уайт («Сан-Антонио Сперс»).

«Хоукс» выбрали Коллинза под 19-м номером драфта НБА 2017 года. В прошлом сезоне показатели игрока составили в среднем 21,6 очка, 10,1 подбора, 1,5 передачи и 1,6 блок-шота.

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