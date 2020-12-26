«Даллас» выбрал двух звёзд для объединения с Дончичем

«Даллас Маверикс» рассматривает варианты с обменом как Виктора Оладипо, так и Майлза Тёрнера, сообщает Pickandroll. Будущее обоих игроков в «Индиане» выглядит неопределённым. «Пейсерс» обычно используют обоих игроков, однако не станут отказываться от заманчивого предложения, если оно им поступит.



Оладипо из-за повреждения колена пропустил большую часть минувшего сезона. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.



Ранее сообщалось, что «Индиана» может обменять из «Бостона» Гордона Хэйворда. В обратном направлении может проследовать центровой Майлз Тёрнер.