«Даллас» выбрал двух звёзд для объединения с Дончичем
«Даллас Маверикс» рассматривает варианты с обменом как Виктора Оладипо, так и Майлза Тёрнера, сообщает Pickandroll. Будущее обоих игроков в «Индиане» выглядит неопределённым. «Пейсерс» обычно используют обоих игроков, однако не станут отказываться от заманчивого предложения, если оно им поступит.
Оладипо из-за повреждения колена пропустил большую часть минувшего сезона. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.
Ранее сообщалось, что «Индиана» может обменять из «Бостона» Гордона Хэйворда. В обратном направлении может проследовать центровой Майлз Тёрнер.
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