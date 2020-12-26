Деннис Шрёдер объяснил нежелание подписывать предложенный «Лейкерс» контракт на $ 33,4 млн

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер прокомментировал новость, что он вёл с клубом переговоры по продлению контракта.
«Я буду рад остаться в команде. Но это должна быть честная сделка для обеих сторон. „Лейкерс“ — просто потрясающая организация», — приводит слова Шрёдера Clutch Points.
Напомним, Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» о продлении контракта на 2 года и $ 33,4 млн. Стороны возобновят переговоры в феврале 2021 года. С 16 февраля Шрёдер будет иметь право продлить контракт на 4 года и $ 83 млн. В данный момент сумма и срок продления меньше, поскольку игрок был недавно обменян в «Лейкерс» из «Оклахома-Сити Тандер».
В прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий набирал 18,9 очка в матче и занял второе место в голосовании за лучшего запасного игрока сезона. В голосовании Шрёдера опередил тяжёлый форвард Монтрез Харрелл, который также стал игроком «Лейкерс» в межсезонье после перехода из «Клипперс».
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