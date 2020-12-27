Леброн Джеймс в 4-й раз признан «Спортсменом года» по версии Associated Press

35-летний американский звёздный форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии одного из крупнейших международных агентств информации Associated Press, сообщается в «Твиттере».
«Я все еще знаю, что делаю на паркете, и, очевидно, отдаю всё игре. Я хочу и дальше вдохновлять людей тем, как играю в баскетбол. Но есть ещё очень много вещей, которые я могу сделать вне паркета, чтобы помочь людям развиваться, вдохновлять, объединять и расширять их возможности», — прокомментировал Леброн победу в номинации.
Для Джеймса эта награда от Associated Press стала уже 4-й за карьеру, ранее он выигрывал её в 2013, 2016 и 2018 годах. В этот раз он с небольшим перевесом обошёл квотербека «Канзас-Сити» Патрика Махоумса и чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.
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