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27 очков Дерозана и трипл-дабл Мюррея помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»

27 очков Дерозана и трипл-дабл Мюррея помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», победу в которой одержали хозяева паркета – 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28).

Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс атакующий защитник Демар Дерозан, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 8 передач. Трип-даблом в составе «Спёрс» отметился разыгрывающий Деджанте Мюррей – 11 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Торонто» продемонстрировал разыгрывающий Фред Ванвлит (27 очков, 3 подбора и 9 передач).

Для «Сан-Антонио» эта победа стала второй кряду на старте регулярки НБА, для «Торонто» же ситуация обратная – это второе поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Миллз - 21, Уокер - 14, Джонсон - 12, Олдридж - 12, Мюррей - 11, Гэй - 8, Васселл - 7, Пёлтль - 4, Лайлз - 3, Бэйтс-Диоп, Джонс, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Буше - 22, Лоури - 16, Сиакам - 16, Бэйнс - 13, Ануноби - 10, Томас - 8, Бембри - 2, Ватанабэ, Джонсон, Дэвис, Лень, Маккоу, Пауэлл, Уотсон, Флинн, Харрис

В других матчах игрового дня НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде разгромила «Нью-Йорк Никс» (109:89), а «Чикаго Буллз» на домашней арене уступил «Индиане Пэйсерс» (106:125).

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Бёркс - 22, Робинсон - 11, Барретт - 10, Нокс - 7, Баллок - 6, Ноэль - 4, Смит - 4, Браздейкис, Куикли, Нтиликина, Пинсон, Пэйтон, Риверс, Спеллмен, Топпин, Харпер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Карри - 17, Харрис - 17, Симмонс - 15, Милтон - 10, Ховард - 9, Грин - 6, Коркмаз - 3, Скотт - 3, Макси - 2, Брэдли, Джо, Матиас, Пуарье, Рид, Тибулл, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 17, Маркканен - 16, Уайт - 12, Валентайн - 11, Портер - 10, Картер - 9, Уильямс - 9, Саторански - 6, Темпл - 6, Арчидиаконоу - 5, Гэффорд - 3, Хатчинсон - 2, Дотсон, Корнет, Мокока, Фелисио, Янг
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Оладипо - 22, Сабонис - 22, Брогдон - 18, Макдермотт - 12, Тёрнер - 9, Холидей - 6, Холидэй - 5, Макконнелл - 4, Мартин - 2, Стэнли - 2, Битадзе, Боуэн, Леке, Лэмб, Самнер, Сэмпсон
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