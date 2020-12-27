27 очков Дерозана и трипл-дабл Мюррея помогли «Сан-Антонио» обыграть «Торонто»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», победу в которой одержали хозяева паркета – 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28).



Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс атакующий защитник Демар Дерозан, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 8 передач. Трип-даблом в составе «Спёрс» отметился разыгрывающий Деджанте Мюррей – 11 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Торонто» продемонстрировал разыгрывающий Фред Ванвлит (27 очков, 3 подбора и 9 передач).



Для «Сан-Антонио» эта победа стала второй кряду на старте регулярки НБА, для «Торонто» же ситуация обратная – это второе поражение подряд.

В других матчах игрового дня НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде разгромила «Нью-Йорк Никс» (109:89), а «Чикаго Буллз» на домашней арене уступил «Индиане Пэйсерс» (106:125).