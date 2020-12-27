Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», многолетний лидер команды Стефен Карри реализовал 105 трёхочковых подряд на субботней тренировке команды. Видео с тренировки было опубликовано в официальном «твиттере» команды.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это просто безумие. По-моему, предыдущий рекорд составлял 77 трёхочковых подряд. Это должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннесса, потому что у нас есть видеодоказательства», — приводит слова главного тренера команды Стива Керра CBS.



Ранее Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории своего клуба. «Голден Стэйт» проиграли оба стартовых матча сезона-2020/2021.