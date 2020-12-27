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Стивен Эй Смит назвал команду, которая, скорее всего, обыграет «Лейкерс» на Западе

Стивен Эй Смит назвал команду, которая, скорее всего, обыграет «Лейкерс» на Западе
Баскетбол / НБА 0
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Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» может стать чемпионом Западной конференции НБА.

«Команда, которая может стать чемпионом на Западе, помимо „Лейкерс“ — это „Клипперс“. Скорее всего, они их смогут обыграть. Помимо Пола Джорджа и Кавая Леонарда, не стоит забывать, что у них сейчас есть Тайрон Лю. Нужно учитывать уровень мотивации „Клипперс“. Многие ждут, когда Джордж прибавит, но у них есть и Леонард — двукратный чемпион и двукратный MVP финала», — приводит слова Стивена Эй Смита Pickandroll со ссылкой на программу ESPN Get Up.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в двух первых матчах сезона-2020/2021 одержал одну победу и потерпел одно поражение. В стартовом матче сезона «Лейкерс» уступили именно «Клипперс».

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