Стивен Эй Смит назвал команду, которая, скорее всего, обыграет «Лейкерс» на Западе

Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» может стать чемпионом Западной конференции НБА.



«Команда, которая может стать чемпионом на Западе, помимо „Лейкерс“ — это „Клипперс“. Скорее всего, они их смогут обыграть. Помимо Пола Джорджа и Кавая Леонарда, не стоит забывать, что у них сейчас есть Тайрон Лю. Нужно учитывать уровень мотивации „Клипперс“. Многие ждут, когда Джордж прибавит, но у них есть и Леонард — двукратный чемпион и двукратный MVP финала», — приводит слова Стивена Эй Смита Pickandroll со ссылкой на программу ESPN Get Up.



«Лос-Анджелес Лейкерс» в двух первых матчах сезона-2020/2021 одержал одну победу и потерпел одно поражение. В стартовом матче сезона «Лейкерс» уступили именно «Клипперс».