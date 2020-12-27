«Реалу» предложили игрока на замену порвавшему ахилл Энтони Рэндольфу

Мадридский «Реал» может подписать контракт с Тариком Блэком на замену Энтони Рэндольфу, получившему полный разрыв ахилла левой ноги, сообщает Defensa Cenrtal. Как сообщает источник, преимуществом в возможном подписании Блэка для «Реала» станет полное отсутствие дополнительных финансовых трат — баскетболист является свободным агентом.
Помимо «Реала» интерес к Блэку проявляет греческий «Олимпиакос», однако американец склоняется к подписанию контракта с мадридским клубом и самостоятельно предложил им свои услуги.
На данный момент представители «Реала» никак не прокомментировали эту информацию.
Напомним, Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря. Игрок выбыл из строя до конца сезона.
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