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«Реалу» предложили игрока на замену порвавшему ахилл Энтони Рэндольфу

«Реалу» предложили игрока на замену порвавшему ахилл Энтони Рэндольфу
Баскетбол / Евролига 0

Мадридский «Реал» может подписать контракт с Тариком Блэком на замену Энтони Рэндольфу, получившему полный разрыв ахилла левой ноги, сообщает Defensa Cenrtal. Как сообщает источник, преимуществом в возможном подписании Блэка для «Реала» станет полное отсутствие дополнительных финансовых трат — баскетболист является свободным агентом.

Помимо «Реала» интерес к Блэку проявляет греческий «Олимпиакос», однако американец склоняется к подписанию контракта с мадридским клубом и самостоятельно предложил им свои услуги.

На данный момент представители «Реала» никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря. Игрок выбыл из строя до конца сезона.

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