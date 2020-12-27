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Игрок НБА удалил аккаунт после того, как вскрылись отношения с инстаграм-моделью

Игрок НБА удалил аккаунт после того, как вскрылись отношения с инстаграм-моделью
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер — младший удалил свой «инстаграм»-аккаунт, сообщает Awesemo. Как сообщает источник, причиной удаления аккаунта стало то, что он был замечен в социальных сетях в компании модели Николь Шираз.

При этом баскетболист за последние годы был неоднократно замечен в компании различных девушек. Так, например, в октябре Портер был замечен на свидании с участницей конкурса холостяков Мэдисон Прюитт.

«Ходят слухи, что он какое-то время встречался с Шираз, но она говорила об этом очень сдержанно. Но недавно она разместила материалы с ним в Snapchat. Думаю, ни одна из девушек, с которой он был связан, не должна была об этом узнать, поэтому Майкл удалил свой аккаунт», — сообщил Awesemo анонимный источник.

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