Седокова: у Тиммы своя система. Он не ест мясо за два дня до игры, да и вообще редко ест
Известная исполнительница и телеведущая, супруга форварда «Химок» Яниса Тиммы Анна Седокова рассказала, как ей удаётся держать себя в форме и контролировать питание. По её словам, во многом ей помогает пример мужа.
«Хороший пример рядом. У Яниса своя система. К примеру, он не ест мясо за два дня до игры, да и вообще редко ест. Огромный список продуктов, в которых себе отказывает. Так что я беру с него пример каждый день. А если у кого-то (меня) появляется желание поесть ночью, то тот кто ест, не должен соблазнять другого. Грешу в одиночку. А это не так уж и весело получается. И как-то уже и не хочется», — написала девушка на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020 года.
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