«Голден Стэйт» потерял одного из ведущих игроков ротации до конца сезона

«Голден Стэйт Уорриорз» до конца сезона потерял одного из ведущих игроков ротации Маркиса Крисса, который способен закрыть позицию тяжёлого форварда и центрового. У Крисса диагностирован перелом малоберцовой кости правой ноги, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Крисс в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах, собирая в них коллекцию из 6,5 очка, 6,5 подбора и 1,0 блок-шота.

Маркис — восьмой номер драфта НБА 2016 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Финик Санз», после двух сезонов в Аризоне он также выступал в «Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс». В «Уорриорз» он перебрался в минувшем сезоне, проведя за калифорнийцев 59 матчей и набирая в них 9,3 очка и собирая 6,2 подбора.