«Уорриорз» обыграли «Буллз» с разницей «+1», Карри набрал 36 очков

В третьем матче стартовавшего сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юнайтед-центр» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 129:128.

В составе «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков и 9 подборов) и Эрик Пэскелл (15 очков). У «Чикаго» самыми результативными были Зак Лавин (33 очка и 7 подборов), Лаури Маркканен (23 очка и 7 подборов) и Уэнделл Картер (22 очка и 13 подборов).

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» – 98:95, «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Бруклин Нетс» – 106:104, «Вашингтон Уизардз» уступил «Орландо Мэджик» – 113:120, «Филадельфия Сиксерс» проиграл «Кливленд Кавальерс» – 94:118, «Нью-Йорк Никс» победил «Милуоки Бакс» – 130:110, а «Индиана Пэйсерс» минимально обыграл «Бостон Селтикс» – 108:107.

Кроме того, в рамках игрового дня встречаются «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз».