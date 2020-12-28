«Уорриорз» обыграли «Буллз» с разницей «+1», Карри набрал 36 очков

В третьем матче стартовавшего сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юнайтед-центр» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 129:128.
В составе «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков и 9 подборов) и Эрик Пэскелл (15 очков). У «Чикаго» самыми результативными были Зак Лавин (33 очка и 7 подборов), Лаури Маркканен (23 очка и 7 подборов) и Уэнделл Картер (22 очка и 13 подборов).
«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» – 98:95, «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Бруклин Нетс» – 106:104, «Вашингтон Уизардз» уступил «Орландо Мэджик» – 113:120, «Филадельфия Сиксерс» проиграл «Кливленд Кавальерс» – 94:118, «Нью-Йорк Никс» победил «Милуоки Бакс» – 130:110, а «Индиана Пэйсерс» минимально обыграл «Бостон Селтикс» – 108:107.
Кроме того, в рамках игрового дня встречаются «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз».
- 28 декабря 2020
-
07:08
-
01:46
-
01:00
-
00:42
- 27 декабря 2020
-
22:49
-
21:44
-
20:31
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
17:57
-
16:47
-
16:46
-
15:37
-
14:54
-
13:52
-
13:02
-
11:49
-
10:40
-
09:47
-
09:43
-
09:21
-
09:06
-
08:58
-
07:01
-
05:39
-
01:49
- 26 декабря 2020
-
23:55
-
21:56
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
18:56
-
18:53
-
18:10