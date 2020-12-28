«Барселона» обыграла «Реал» в последнем «Эль Класико» года

«Реал» в матче чемпионата Испании на домашней площадке уступил «Барселоне» — 82:87 (22:23, 24:23, 19:18, 17:23).
В составе «Реала» лучшую результативность показали Серхио Льюль (14 очков) и Габриэль Дек (12 очков), дабл -дабл оформил центровой Уолтер Тавареш (11 очков, 11 подборов), в активе атакующего защитника Джейси Кэрролла 10 баллов. У «Барселоны» тяжёлый форвард Никола Миротич (26 очков, 10 подборов) оформил дабл-дабл. Кроме того, двузначную результативность покорили атакующие защитники Кайл Курич (14 очков) и Кори Хиггинс (12 очков), а также форварды Адам Ханга (10) и Пьер Ориола (10).
«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании, но остался на лидирующей позиции с результатом 14-1. «Барселона» (13-3) занимает третье место в турнирной таблице.
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