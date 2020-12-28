Мэджик Джонсон отреагировал на доминирование «Далласа» в матче с «Клипперс»

Член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал разгромное поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (73:124). По признанию легендарного баскетболиста, его шокировала такая разница в счёте.



«Никогда не видел ничего подобного в НБА, причём «Клипперс» играли дома», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».



Самый значительный вклад в победу «Маверикс» в матче с «Клипперс» внёс разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал Пол Джордж — 15 очков, испанский форвард Серж Ибака набрал 13 очков, 9 подборов и 1 передача.



Поражение в матче с «Маверикс» стало для «Лос-Анджелес Клипперс» самым крупным в истории клуба.