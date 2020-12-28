Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Келли Убре обновил исторический антирекорд НБА по промахам из-за дуги подряд

Келли Убре обновил исторический антирекорд НБА по промахам из-за дуги подряд
Баскетбол / НБА 0

Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре в матче регулярного чемпиона НБА с «Чикаго Буллз» (129:128) смазал 6 трёхочковых и тем самым обновил антирекорд по промахам из-за дуги подряд.

До матча с «Чикаго» Убре не смог забросить 11 трёхочковых подряд, теперь у него 17 нереализованных попыток.

Наибольшее количество промахов из-за дуги в первых трёх играх сезона:

1. Келли Убре – 17, сезон-2020/2021
2. Роберт Ковингтон – 14, сезон-2015/2016
3. Аллен Айверсон – 13, сезон-2002/2003.

Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний сезон у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% броска из-за дуги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020