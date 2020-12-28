Келли Убре обновил исторический антирекорд НБА по промахам из-за дуги подряд
Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре в матче регулярного чемпиона НБА с «Чикаго Буллз» (129:128) смазал 6 трёхочковых и тем самым обновил антирекорд по промахам из-за дуги подряд.
До матча с «Чикаго» Убре не смог забросить 11 трёхочковых подряд, теперь у него 17 нереализованных попыток.
Наибольшее количество промахов из-за дуги в первых трёх играх сезона:
1. Келли Убре – 17, сезон-2020/2021
2. Роберт Ковингтон – 14, сезон-2015/2016
3. Аллен Айверсон – 13, сезон-2002/2003.
Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний сезон у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% броска из-за дуги.
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
10:29
-
10:04
-
09:44
-
09:37
-
09:19
-
09:08
-
08:52
-
08:46
-
08:11
-
07:08
-
01:46
-
01:00
-
00:42
- 27 декабря 2020
-
22:49
-
21:44
-
20:31
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
17:57
-
16:47
-
16:46
-
15:37
-
14:54
-
13:52
-
13:02
-
11:49
-
10:40
-
09:47
-
09:43
-
09:21
-
09:06
-
08:58
-
07:01
-
05:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам