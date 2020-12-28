Келли Убре обновил исторический антирекорд НБА по промахам из-за дуги подряд

Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре в матче регулярного чемпиона НБА с «Чикаго Буллз» (129:128) смазал 6 трёхочковых и тем самым обновил антирекорд по промахам из-за дуги подряд.



До матча с «Чикаго» Убре не смог забросить 11 трёхочковых подряд, теперь у него 17 нереализованных попыток.



Наибольшее количество промахов из-за дуги в первых трёх играх сезона:



1. Келли Убре – 17, сезон-2020/2021

2. Роберт Ковингтон – 14, сезон-2015/2016

3. Аллен Айверсон – 13, сезон-2002/2003.



Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний сезон у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% броска из-за дуги.