«Господи Боже». Кендрик Перкинс – о разгроме в матче «Клипперс» — «Даллас»

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на разгромное поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (73:124).
«Чёрт возьми, Кавай, видимо, лучший игрок в мире, если от него так зависит игра «Клипперс». «-50» после первой половины? Господи Боже», – написал Перкинс в «Твиттере».
Самый значительный вклад в победу «Маверикс» в матче с «Клипперс» внёс разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал Пол Джордж — 15 очков, испанский форвард Серж Ибака набрал 13 очков, 9 подборов и 1 передачу.
Поражение в матче с «Маверикс» стало для «Лос-Анджелес Клипперс» самым крупным в истории клуба.
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