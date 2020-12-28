Сабонис и Ли принесли победы «Индиане» и «Голден Стэйт» бросками на последних секундах

Пресс-служба «Индианы Пэйсерс» выложила запись точного броска тяжёлого форварда Домантаса Сабониса, который на последней секунде принёс клубу победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:107).



Сабонис стал одним из самых результативных в составе своей команды. На его счету 19 очков и 10 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Индианы Пэйсерс».

Во встрече «Чикаго Буллз» — «Голден Стэйт Уорриорз» (128:129) победу гостям за 1,7 секунды до финальной сирены принёс бросок Дэмиона Ли. Всего на счету защитника «Уорриорз» в этой встрече 12 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Голден Стэйт Уорриорз».