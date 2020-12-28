Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пол Джордж взял на себя ответственность за крупнейшее поражение «Клипперс» в истории

Пол Джордж взял на себя ответственность за крупнейшее поражение «Клипперс» в истории
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж возложил на себя всю ответственность за разгромное поражение команды в регулярном матче с НБА с «Даллас Маверикс» (73:124).

«Беру на себя полную ответственность. Тяжёлая игра… Я полностью отвечаю за это. В следующий раз наша команда будет готова… Нам надрали задницы… Всё пошло не по плану… это моя вина.

Я наслаждался Рождеством после победы над «Денвером». И этот игровой день наступил для меня слишком быстро. Думаю, все получили удовольствие от празднования Рождества, что и стало причиной медленной игры с нашей стороны», – приводит слова Джорджа журналист ESPN Ом Янгмисук в "Твиттере".

Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал именно Джордж — 15 очков. Испанский форвард Серж Ибака набрал 13 очков, 9 подборов и 1 передачу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020