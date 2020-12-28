Пол Джордж взял на себя ответственность за крупнейшее поражение «Клипперс» в истории

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж возложил на себя всю ответственность за разгромное поражение команды в регулярном матче с НБА с «Даллас Маверикс» (73:124).
«Беру на себя полную ответственность. Тяжёлая игра… Я полностью отвечаю за это. В следующий раз наша команда будет готова… Нам надрали задницы… Всё пошло не по плану… это моя вина.
Я наслаждался Рождеством после победы над «Денвером». И этот игровой день наступил для меня слишком быстро. Думаю, все получили удовольствие от празднования Рождества, что и стало причиной медленной игры с нашей стороны», – приводит слова Джорджа журналист ESPN Ом Янгмисук в "Твиттере".
Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал именно Джордж — 15 очков. Испанский форвард Серж Ибака набрал 13 очков, 9 подборов и 1 передачу.
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