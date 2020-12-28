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В «Реале» отреагировали на первое поражение в чемпионате в «эль класико» с «Барселоной»

В «Реале» отреагировали на первое поражение в чемпионате в «эль класико» с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче чемпионата Испании с «Барселоной» — 82:87 (22:23, 24:23, 19:18, 17:23).

«Я недоволен и результатом, и нашей игрой. Не потому, что команда не хотела победить или не прилагала усилий. Мы совершили много ошибок, за что были наказаны. В ключевые моменты действовали очень нервно. Именно это стало причиной большой разницы в четвёртой четверти. Мы вернулись в игру в самом конце, но нам не хватало деталей на протяжении всего матча. Надо перевернуть страницу и двигаться дальше, ведь следующая встреча состоится через 48 часов.

Не хочу сетовать на усталость команды, потому что на данном этапе сезона с ней сталкиваются почти все клубы. Нам не хватало концентрации, чтобы делать более точные броски и лучше читать некоторые ситуации. У нас были ошибки как в обороне, так и в нападении, за которые «Барселона» нас наказывала. Это лишило нас контроля над игрой», — приводит слова Ласо официальный сайт мадридцев.

Своим мнением поделился и игрок мадридцев Габриэль Дек, набравший в этой встрече 12 очков.

«Вы должны сохранять концентрацию все 40 минут. У нас были хорошие и плохие моменты. Но против такой команды нужно быть сосредоточенными постоянно. Сейчас нам пора отдохнуть и подготовиться к следующему матчу с «Анадолу Эфес», — отметил баскетболист.

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