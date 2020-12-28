Леброн Джеймс усугубил травму голеностопа

Журналисты обратили внимание, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:91) вновь подвернул травмированный ранее голеностоп.
«Похоже, Леброн снова подвернул ногу», — пишет LakeShow Highlights в «Твиттере».
Напомним, Джеймс повредил голеностоп во второй половине матча открытия сезона НБА с принципиальными соперниками «Лос-Анджелес Клипперс». Из-за этого в общей сложности форвард провёл на паркете 28 минут. Теперь вопрос с участием Леброна в следующем матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится 29 декабря, предстоит решать врачам.
«Фрэнк Фогель говорит, что участие Леброна в завтрашней игре под вопросом. То же самое касается и Алекса Карузо», — сообщает обозреватель Кайл Гун в «Твиттере».
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