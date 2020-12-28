Мэджик Джонсон отреагировал на поражения четырёх топ-контендеров НБА в один день

Член Зала славы Мэджик Джонсон выразил уверенность, что нынешний сезон НБА обещает стать одним из самых интересных.
«Я просто случайно отвернулся от футбольных матчей и подумал, что мне всё это мерещится. К середине матча «Маверикс» обыгрывали «Клипперс» со чётом 77-27. В этом году сезон НБА будет таким захватывающим! Посмотрите, что произошло этим вечером… «Хорнетс» обыграли «Нетс», «Никс» вынесли «Бакс», а «Кавальерс» — «Сиксерс», — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в очередной игровой день «Даллас Маверикс» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:73. «Филадельфия Сиксерс» проиграл «Кливленд Кавальерс» – 94:118. «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Бруклин Нетс» – 106:104, а «Нью-Йорк Никс» одолел «Милуоки Бакс» — 130:110.
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