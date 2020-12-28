Антон Понкрашов: летом было несколько предложений. Одно из Франции

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, чемпион Евробаскета-2007 разыгрывающий Антон Понкрашов рассказал о вариантах развития карьеры. В сезоне-2019/2020 он выступал за «Зенит», а сейчас находится в статусе свободного агента.

«Летом было несколько предложений. Одно из Франции в начале лета, когда вся ситуация с пандемией стремительно развивалась. Мы абсолютно не понимали, что будет дальше, как это будет происходить. Поступило предложение из Франции. Я не согласился, потому что было страшно. В первую очередь за семью. Я не понимал, что мы должны делать. Помимо меня многие не понимали, что вообще происходит. Мы отказались в ожидании каких-то других вариантов. Планировали, что будут варианты с развитием событий в Единой лиге ВТБ, и я смогу легко найти команду.

Что-то не складывается пока. Где-то были переговоры в процессе, всё затянулось. Ситуация непонятная лично для меня. В начале переживал и думал, что нужно делать и так далее. Сейчас более спокойно к этому отношусь. Уверен, что это просто вопрос времени. Повторюсь, что пандемия в этой году бьёт по всем", — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.