Никола Миротич стал MVP тура чемпионата Испании после мощного перформанса с «Реалом»

Пресс-служба ACB опубликовала нарезку с лучшими моментами игры тяжёлого форварда Николы Миротича в очередном матче регулярного чемпионата Испании, в котором «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (87:82).
Никола оформил дабл-дабл в этой встрече из 26 очков и 10 подборов при 41 балле эффективности. Игрок «Барселоны» был признан MVP тура.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
В составе «Реала» лучшую результативность показали Серхио Льюль (14 очков) и Габриэль Дек (12 очков), дабл-дабл оформил центровой Уолтер Тавареш (11 очков, 11 подборов), в активе атакующего защитника Джейси Кэрролла 10 баллов.
«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании, но остался на лидирующей позиции с результатом 14-1. «Барселона» (13-3) занимает третье место в турнирной таблице.
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