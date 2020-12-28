Ларса Пиппен прокомментировала роман с Маликом Бизли и лайк Бронни Джеймса под её постом

Ларса Пиппен, бывшая жена легенды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена прокомментировала нападки со стороны общественности на себя и 16-летнего Бронни Джеймса, который оставил лайк под одной из её фотографий.



«Некоторые из этих историй просто отвратительны, как, например, тот факт, что сыновья моих друзей не могут поставить простой лайк под фотографией со мной, чтобы какие-то люди не писали рядом кучу ерунды. Это просто безумие», — написала Ларса на своей странице в «Твиттере».



Также она заявила, что информация о том, будто из-за неё 24-летний защитник «Миннесоты» Малик Бизли бросил свою жену, не соответствует действительности.



«Малик и его бывшая расстались ещё до того, как я встретила его, это факт», — отметила Ларса.

Монтана Яо, инстаграм-модель и бывшая жена Бизли, сделала репост записи Ларсы на своей странице в «Твиттере» и написала, что её утверждение «100% лживое».