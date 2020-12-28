«Барселона» заняла жёсткую позицию по игроку, брошенному на выезде

Директор «Барселоны» Альберт Солер рассказал о ситуации с разыгрывающим Томасом Эртелем, которого команда не пустила в клубный самолёт.
«Когда нам сообщили о переговорах Эртеля с другим испанским клубом, мы решили, что он не вернётся в «Барселону». Но его не оставили в Стамбуле без помощи. Команда полностью покрыла стоимость отеля и обратного билета на самолёт. Близкий дедлайн в Евролиге требует быстрого решения. Томас больше не является частью нашей команды. Если он перейдёт в другую испанскую команду, «Барса» не выплатит ему компенсацию», — приводит слова Солера Eurohoops.
Напомним, «Барселона» оставила разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле и не разрешила ему сесть на командный самолёт. Эртель давно хочет покинуть каталонский клуб. Его агент обманул руководство клуба, сказав, что Эртель перейдёт в «Фенербахче», в то время как сам Эртель вёл переговоры с «Реалом». Узнав об обмане, руководство клуба не пустило Эртеля в клубный самолёт и заявило, чтобы он улетал из Стамбула самостоятельно.
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