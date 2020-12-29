Игрок НБА отреагировал на скандальную ситуацию в «Барселоне»

Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум высказался о ситуации с разыгрывающим Томасом Эртелем, которого «Барселона» не пустила в клубный самолёт в Стамбуле после матча Евролиги. По мнению Макколлума, ситуация может дойти до судебного разбирательства.



«Дело пахнет судебным разбирательством», – цитирует Макколлума Eurohoops.



Напомним, «Барселона» оставила разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле и не разрешила ему сесть на командный самолёт. Эртель давно хочет покинуть каталонский клуб. Его агент обманул руководство клуба, сказав, что Эртель перейдёт в «Фенербахче», в то время как сам Эртель вёл переговоры с «Реалом». Узнав об обмане, руководство клуба не пустило Эртеля в клубный самолёт и заявило, чтобы он улетал из Стамбула самостоятельно.

