Игрок НБА отреагировал на скандальную ситуацию в «Барселоне»
Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум высказался о ситуации с разыгрывающим Томасом Эртелем, которого «Барселона» не пустила в клубный самолёт в Стамбуле после матча Евролиги. По мнению Макколлума, ситуация может дойти до судебного разбирательства.
«Дело пахнет судебным разбирательством», – цитирует Макколлума Eurohoops.
Напомним, «Барселона» оставила разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле и не разрешила ему сесть на командный самолёт. Эртель давно хочет покинуть каталонский клуб. Его агент обманул руководство клуба, сказав, что Эртель перейдёт в «Фенербахче», в то время как сам Эртель вёл переговоры с «Реалом». Узнав об обмане, руководство клуба не пустило Эртеля в клубный самолёт и заявило, чтобы он улетал из Стамбула самостоятельно.
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
00:51
- 28 декабря 2020
-
23:56
-
23:00
-
22:51
-
20:50
-
19:50
-
19:22
-
19:00
-
17:37
-
17:15
-
16:59
-
16:11
-
15:26
-
15:19
-
14:03
-
13:13
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:06
-
10:54
-
10:29
-
10:04
-
09:44
-
09:37
-
09:19
-
09:08
-
08:52
-
08:46
-
08:11
-
07:08
-
01:46
-
01:00
-
00:42
- 27 декабря 2020
-
22:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам