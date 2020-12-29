«Бруклин» проиграл «Мемфису» в овертайме, у «Нетс» отсутствовали Дюрант и Ирвинг

«Бруклин Нетс» в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» проиграл «Мемфис Гриззлиз» в овертайме. В составе хозяев участия в матче не принимали получившие отдых Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Счёт 116:111 в пользу гостей.

В составе «Мемфиса» лучшими на площадке были Кайл Андерсон (28 очков), Диллон Брукс (24 очка) и Йонас Валанчюнас (14 очков и 14 подборов). У «Бруклина» наиболее заметными на паркете были Карис Леверт (28 очков и 11 передач), Тимоте Луваву-Кабарро (21 очко) и Джо Харрис (14 очков и 8 подборов).

Также «Атланта Хоукс» дома обыграл «Детройт Пистонс» – 128:120, а «Оклахома-Сити Тандер» на домашней арене минимально уступил «Юте Джаз» – 109:110. Кроме того, в рамках игрового дня «Денвер Наггетс» противостоит «Хьюстон Рокетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс».