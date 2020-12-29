Никола Йокич установил фантастический рекорд НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич записал себе в актив 19 очков, 18 передач и 12 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (124:111).
Йокич оформил 43-й трипл-дабл в карьере и делит с Фэтом Левером рекорд франшизы «Наггетс» по этому показателю. Йокич — третий игрок в истории НБА, набравший не менее 70 очков, 35 подборов и 35 передач в первых трех играх сезона: Ранее это делали только Оскар Робертсон (1961/62) и Расселл Уэстбрук (2016/17).
Йокич отдал 42 передачи в первых трех матчах сезона. Это исторический рекорд для игроков, которые не являются представителями задней линии. Только разыгрывающие Джон Стоктон, Мэджик Джонсон и Рэджон Рондо отдавали больше ассистов, чем Йокич за стартовые три встречи чемпионата. Йокич — первый центровой с 18 передачами на счету после легендарного Уилта Чемберлена в 1968 году.
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