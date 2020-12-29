Леброн Джеймс превзошёл выдающееся достижение Кевина Гарнетта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 29 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:115), что позволило ему превзойти достижение экс-игрока «Миннесоты Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Кевина Гарнетта.

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Для Леброна это была 1261-я игра в карьере, в которой он набрал 10+ очков. По этому показателю 35-летний форвард вышел на чистое 4-е место в истории НБА, обогнав Гарнетта (1260 матчей с 10+ очками).

Джеймс также продолжает рекордную серии по количеству матчей подряд, в которых он набирает не менее 10 очков. Она началась в январе 2007 года и составляет 999 игр. На втором месте по этому показателю Майкл Джордан (866), на третьем — Карим Абдул-Джаббар (787).

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