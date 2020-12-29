Эксперт: «Клипперс» достигли цели. Разбили «Лейкерс» так, что Леброн ушёл за 7.51 до конца

Известный эксперт и обозреватель НБА Скип Бэйлесс поделился мнением о разгромном поражении «Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Даллас Маверикс» (73:124), которое стало самым крупным в истории клуба.

«Клипперс» достигли цели и выполнили задачу, которую ставили перед собой на старт сезона. Они разбили «Лейкерс» в день открытия, и так сильно, что Леброн покинул площадку за 7.51 до конца матча.

Потом они доминировали во встрече с «Денвер Наггетс». Точно так же было в «пузыре». Даже после того как Кавай Леонард выбыл в середине четвёртой четверти, они довели игру до победы.

«Клипперс» выполнили поставленную задачу. После этого Тайрон Лю сказал им: «Послушайте, у вас Рождество. Я дам вам выходной, чтобы вы смогли провести его с семьями». Так что в субботу они отмечали. Игроки не тренировались и ничего не делали», – сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.