Владимир Гомельский оценил потребность ЦСКА в разыгрывающем и высказался об игре Клайберна

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что московскому ЦСКА не нужен ещё один разыгрывающий для укрепления состава.



«Я не думаю, что ЦСКА так уж необходим разыгрывающий в компанию к Хэкетту, Джеймсу, Хоменко и иногда Стрелниексу», — написал Гомельский на своё сайте.



Также он прокомментировал высказывание о том, у Уилла Клайберна «стало ещё больше индивидуализма в атаке» и игрок почти не пасует.



«Клайберн ждёт момента, когда на него переключится второй защитник. В этот момент он нацелен на передачу в противоположный угол, где по его расчётам должен быть открытый партнёр. И это, как мне кажется, не его собственное решение, а тренерская заготовка. А вот скорость обыгрыша один в один у Клайберна действительно упала», — добавил Гомельский.