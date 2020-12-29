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Владимир Гомельский оценил потребность ЦСКА в разыгрывающем и высказался об игре Клайберна

Владимир Гомельский оценил потребность ЦСКА в разыгрывающем и высказался об игре Клайберна
Баскетбол / Евролига 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что московскому ЦСКА не нужен ещё один разыгрывающий для укрепления состава.

«Я не думаю, что ЦСКА так уж необходим разыгрывающий в компанию к Хэкетту, Джеймсу, Хоменко и иногда Стрелниексу», — написал Гомельский на своё сайте.

Также он прокомментировал высказывание о том, у Уилла Клайберна «стало ещё больше индивидуализма в атаке» и игрок почти не пасует.

«Клайберн ждёт момента, когда на него переключится второй защитник. В этот момент он нацелен на передачу в противоположный угол, где по его расчётам должен быть открытый партнёр. И это, как мне кажется, не его собственное решение, а тренерская заготовка. А вот скорость обыгрыша один в один у Клайберна действительно упала», — добавил Гомельский.

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