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Метта Уорлд Пис объяснил, почему «Лейкерс» должны выиграть титул второй год подряд

Метта Уорлд Пис объяснил, почему «Лейкерс» должны выиграть титул второй год подряд
Баскетбол / НБА 0
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Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис заявил, что подписание клубом разыгрывающего Денниса Шрёдера окупится в долгосрочной перспективе и защитник поможет клубу выиграть второе чемпионство подряд.

«Деннис почти гарантирует повторение успеха для «Лейкерс». Пожалуйста, не злись на меня. Я просто рассуждаю, ведь я очень люблю смотреть на его игру», — приводит слова Метты Уорлд Писа Fadeaway World.

«Лейкерс» выменяли Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер», отдав взамен не оправдавшего дорогой контракт атакующего защитника Дэнни Грина и пик первого раунда драфта в этом году.

Средние показатели немца в прошлом сезоне – 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора за игру. Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезлу Харреллу.

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