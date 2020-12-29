Римас Куртинайтис: победа над «Пармой» придала «Химкам» уверенности

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о предстоящем матче своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с греческим «Олимпиакосом», который состоится сегодня, 29 декабря, на «Арене Мытищи».



«Победа над «Пармой» придала нам уверенности, потому что последний месяц был очень тяжёлый. Однако «Олимпиакос» — команда другого уровня, и матч лёгким не будет.

Мы потихоньку идём в гору. Думаю, всё должно быть хорошо. «Олимпиакос» играет только в Евролиге, поэтому порой чередует удачные матчи с не очень удачными. У них есть травмированные и переболевшие игроки, у нас тоже имеются микропроблемы. «Олимпиакос» — хорошая команда с хорошим тренером, имеет большой опыт Евролиги, а также стабильную позицию в турнире. Игра будет сложной», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



Поделился ожиданиями от предстоящий встречи и форвард подмосковного клуба Сергей Карасёв.



«Олимпиакос» в первую очередь у всех ассоциируется со Спанулисом, который наряду со Слукасом, разыгрывает много пик-н-роллов с центровыми.

Нужно будет очень грамотно сыграть на пик-н-роллах в защите, плюс они очень много играют смен у себя в защите, это надо будет «прочитать» и найти свободного игрока. Мы играем на своей площадке и последний матч года должны оставить за собой. Мы должны делиться мячом, играть на партнёров, а свои броски, я надеюсь, мы забьём», — отметил игрок «Химок».