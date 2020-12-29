Кайл Хайнс: матч с ЦСКА имеет особое значение для ряда игроков «Милана» и главного тренера

Центровой «Милана» и экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс заявил, что предстоящий матч Евролиги с московским клубом будет особенным для него.



«Матч с ЦСКА имеет особое значение для целого ряда игроков «Милана» и нашего главного тренера Этторе Мессины. У нас связана большая история с московским клубом, и мы будем очень рады пообщаться с бывшими партнёрами до матча, но во время игры на паркете нет друзей.

Сделаем всё, чтобы одержать домашнюю победу и порадовать наших болельщиков в эту праздничную неделю. Понимаем, что соперник набрал сейчас оптимальную форму, но у нас есть план, как добиться своего», — приводят слова Хайнса «Известия».



«Армейцы» сыграют на выезде с «Миланом» завтра, 30 декабря. Начало – в 22:45 мск.



Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.