Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: в Афинах и Японии игроки сборной США гуляли, ночами проводили время в борделях

Гомельский: в Афинах и Японии игроки сборной США гуляли, ночами проводили время в борделях
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему считает, что сегодня США в состоянии выставить 30, а то и 35 баскетбольных команд, способных выиграть Олимпийские игры.

Гомельский отметил, что вспоминать в качестве примера Олимпиаду-2004 в Афинах, где мужская сборная США довольствовалась лишь бронзой, не совсем корректно.

«Мало кто сейчас помнит, что и в Афинах, и в Японии игроки сборной США гуляли по барам и ресторанам, не спали ночами, проводя время в казино и в борделях, вместо утренних тренировок играли в гольф. А руководство НБА не знало, как их привести в норму. Но это их внутреннее дело.

А я насчитал 30-35 команд, составленных из игроков НБА с американскими паспортами, из лучших американцев, играющих за рубежом, из лучших студентов и под руководством лучших тренеров (в основном студенческих команд)», — написал Гомельский на своём сайте.

Гомельский: сегодня США могут выставить 30, а то и 35 команд, способных выиграть ОИ или ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020