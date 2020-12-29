Гомельский: в Афинах и Японии игроки сборной США гуляли, ночами проводили время в борделях

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему считает, что сегодня США в состоянии выставить 30, а то и 35 баскетбольных команд, способных выиграть Олимпийские игры.
Гомельский отметил, что вспоминать в качестве примера Олимпиаду-2004 в Афинах, где мужская сборная США довольствовалась лишь бронзой, не совсем корректно.
«Мало кто сейчас помнит, что и в Афинах, и в Японии игроки сборной США гуляли по барам и ресторанам, не спали ночами, проводя время в казино и в борделях, вместо утренних тренировок играли в гольф. А руководство НБА не знало, как их привести в норму. Но это их внутреннее дело.
А я насчитал 30-35 команд, составленных из игроков НБА с американскими паспортами, из лучших американцев, играющих за рубежом, из лучших студентов и под руководством лучших тренеров (в основном студенческих команд)», — написал Гомельский на своём сайте.
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