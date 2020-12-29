Айзея Томас хочет вернуться в «Бостон»

Разыгрывающий Айзея Томас поделился на своей странице в соцсети публикацией Boston Globe, в которой содержался вопрос, является ли он игроком, способным усилить «скамейку» своего бывшего клуба «Бостон Селтикс» и решить проблемы команды в нападении.



«Я определённо мог бы с этим помочь! Впрочем, просто продолжу работать», – написал Томас на своей странице в «Твиттере».



За «Селтикс» разыгрывающий выступал с 2015 по 2017 год. Томас был отчислен из «Лос-Анджелес Клипперс» в прошлом сезоне. До этого он принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.



Перед дедлайном в 2020 году Айзея был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.