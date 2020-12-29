«Портленд» прервал уникальную серию «Лейкерс»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» уступал после трёх четвертей в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», но всё же одержал победу со счётом 115:107 и тем самым прервал рекордную серию соперников. Об этом пишет Essentially Sports.
«Лейкерс» до этого одержали 59 побед подряд во встречах, в которых вели в счёте по итогам трёх четвертей.
В составе «Портленда» лучшими на площадке были Дэмьен Лиллард (31 очко), Гарри Трент (28 очков) и Си Джей Макколлум (20 очков и 11 передач). В составе «Лейкерс» самыми результативными стали Леброн Джеймс (29 очков и 9 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (14 очков).
В следующем матче «Лейкерс» на выезде сыграют с «Сан-Антонио Спёрс», а «Портленд» — с «Лос-Анджелес Клипперс».
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