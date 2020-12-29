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Брэндон Ингрэм назвал игрока НБА, который всегда был для него образцом для подражания

Брэндон Ингрэм назвал игрока НБА, который всегда был для него образцом для подражания
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм заявил, что образцом для подражания для него является двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант.

«Моим образцом для подражания всегда был Кевин. Следил за ним ещё в колледже и в свои первые годы в лиге. Я и по сей день наблюдаю за Дюрантом, в основном из-за того, как он относится к баскетболу.

Когда я впервые столкнулся с ним, мне казалось невероятным, что такой высокий игрок может делать так много вещей на паркете. Было такое чувство, будто он вообще не видел во мне соперника. До того момента я думал, что у меня одни из самых длинных рук в лиге», — приводит слова Ингрэма Pickandroll.

Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.

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