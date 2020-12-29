«Баскония» в шутку объявила, что Шенгелия будет играть за них, и поблагодарила ЦСКА
Пресс-служба «Басконии» на официальном сайте клуба разместила информацию о том, что форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, который перебрался в стан «армейцев» как раз из клуба из Витории, снова сыграет за испанскую команду.
В «Басконии» объявили, что воспользовались специальным пунктом соглашения, который оговаривался с ЦСКА перед переездом Торнике в Россию. Согласно оному Шенгелия должен сыграть за «Басконию» половину матча Евролиги с «Барселоной». В клубе поблагодарили ЦСКА за возможность реализации такой договорённости.
Очевидно, что соответствующая информация является шуткой от клуба «Баскония», которая была опубликована в День дурака, отмечаемый в Испании 28 декабря.
Напомним, что Шенгелия перебрался в ЦСКА в летнее межсезонье.
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