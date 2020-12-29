«Кливленд» надолго остался без Кевина Лава
Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав пропустит как минимум 3-4 недели из-за растяжения мышц голени правой ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Клуб уведомит об изменении статуса Лава по мере необходимости. Форвард не сможет сыграть как минимум в 12 ближайших матчах регулярного чемпионата НБА. «Кливленд» стартовал в сезоне-2020/2021 с результатом 3-0. Лав был игроком стартового состава. Ожидается, что его место займёт Ларри Нэнс — младший. Резервный «большой» Дин Уэйд также получит повышенные минуты в ротации на время отсутствия Лава.
Кевин Лав — единственный оставшийся в «Кавальерс» игрок, который выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году в команде во главе с Леброном Джеймсом.
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