Фото предложения игрока НБА своей девушке стало вирусным в Сети

Баскетболист «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт попал достаточно пикантную ситуацию. Игрок сделал предложение своей девушке, но фото эпизода, который должен был стать самым трогательным в его жизни, стало вирусным. Всё дело в том, что Харт для важного момента выбрал не самую удачную одежду. Штаны настолько обтягивали Джоша, что особенно подчёркивали его пятую точку.

Именно эта часть тела и стала объектом обсуждения пользователей Сети, а не факт того, что Харт сделал возлюбленной предложение.

Соответствующее фото доступно на странице Sports Center в «Твиттере».