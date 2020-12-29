Фото предложения игрока НБА своей девушке стало вирусным в Сети
Баскетболист «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт попал достаточно пикантную ситуацию. Игрок сделал предложение своей девушке, но фото эпизода, который должен был стать самым трогательным в его жизни, стало вирусным. Всё дело в том, что Харт для важного момента выбрал не самую удачную одежду. Штаны настолько обтягивали Джоша, что особенно подчёркивали его пятую точку.
Именно эта часть тела и стала объектом обсуждения пользователей Сети, а не факт того, что Харт сделал возлюбленной предложение.
Соответствующее фото доступно на странице Sports Center в «Твиттере».
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