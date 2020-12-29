Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Фото предложения игрока НБА своей девушке стало вирусным в Сети

Фото предложения игрока НБА своей девушке стало вирусным в Сети
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт попал достаточно пикантную ситуацию. Игрок сделал предложение своей девушке, но фото эпизода, который должен был стать самым трогательным в его жизни, стало вирусным. Всё дело в том, что Харт для важного момента выбрал не самую удачную одежду. Штаны настолько обтягивали Джоша, что особенно подчёркивали его пятую точку.

Именно эта часть тела и стала объектом обсуждения пользователей Сети, а не факт того, что Харт сделал возлюбленной предложение.

Соответствующее фото доступно на странице Sports Center в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020