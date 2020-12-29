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Куртинайтис: надо жёстко работать, другого пути я не вижу

Куртинайтис: надо жёстко работать, другого пути я не вижу
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (88:105), отметив, что на фоне последних неудач коллективу остаётся лишь и дальше жёстко работать.

«Сегодня у нас было много проблем, потому что состав команды не был полным. У нас была короткая ротация, потому что мы имели лишь троих игроков на позициях третьего и четвёртого номеров. По этой причине мы проиграли подбор, и ряд игроков получили по пять фолов, вследствие чего у нас возникли проблемы с габаритами. В итоге такой результат. Нам ничего не остаётся, кроме как работать и верить в то, что мы делаем. Надо жёстко работать, другого пути я не вижу», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».

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