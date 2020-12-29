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«Зенит» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве. Выше в таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона»

«Зенит» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве. Выше в таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона»
Баскетбол / Евролига 0
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В Тель-Авиве в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» принимал «Зенит». Первая четверть матча осталась за хозяевами — 22:18, но к большому перерыву «Зенит» перехватил лидерство — 37:35.

Самым удачным отрезком у команды из Санкт-Петербурга стала третья четверть, после которой подопечные Паскуаля лидировали с преимуществом в 10 очков — 62:52. В заключительном игровом отрезке «Зенит» сдержал «Маккаби» и одержал победу со счётом — 78:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков, уверенную игру продемонстрировал капитан команды Матеуш Понитка, собравший коллекцию из 14 очков, 7 подборов, 5 передач и 2 перехватов. У «Маккаби» 18 очков в активе Скотти Уилбекина.

«Зенит» (10-5) поднялся на четвёртое место. Выше в турнирной таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона»

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
29 декабря 2020, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
72 : 78
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 18, Дорси - 13, Брайант - 10, Жижич - 10, ДиБартоломео - 9, Джонс - 5, Зусман - 3, Калояро - 2, Касспи - 2, Бендер, Блайзер, Хантер
Зенит: Пойтресс - 16, Понитка - 14, Пангос - 11, Гудайтис - 9, Зубков - 8, Томас - 7, Риверс - 5, Холлинс - 5, Бэрон - 3, Пушков, Трушкин, Фридзон
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