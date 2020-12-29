«Зенит» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве. Выше в таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона»

В Тель-Авиве в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» принимал «Зенит». Первая четверть матча осталась за хозяевами — 22:18, но к большому перерыву «Зенит» перехватил лидерство — 37:35.
Самым удачным отрезком у команды из Санкт-Петербурга стала третья четверть, после которой подопечные Паскуаля лидировали с преимуществом в 10 очков — 62:52. В заключительном игровом отрезке «Зенит» сдержал «Маккаби» и одержал победу со счётом — 78:72.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков, уверенную игру продемонстрировал капитан команды Матеуш Понитка, собравший коллекцию из 14 очков, 7 подборов, 5 передач и 2 перехватов. У «Маккаби» 18 очков в активе Скотти Уилбекина.
«Зенит» (10-5) поднялся на четвёртое место. Выше в турнирной таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона»
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