Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» из Тель-Авива (78:72), поздравив подопечных с удачной игрой.
«Я хочу поздравить игроков. Они сделали большое усилие. Мы невероятно счастливы, потому что играли против отличного соперника. Можно сказать, что контролировали игру, наработанное преимущество в третьей четверти оказалось достаточным для общей победы «Маккаби» — качественная команда, которая играет со страстью и характером. Было видно, что они были готовы изменить ход игры в любой момент. Контролируя щит и забивая штрафные, мы наконец смогли выиграть. Сегодня мы должны быть рады за себя и свою игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Надеюсь во второй половине сезона мы сможем доказать, что отлично играем не только на выезде, но и дома. Действительно, когда мы играем в гостях, у нас хороший командный дух. Каждый член команды наслаждается временем, которое мы проводим вместе. У нас группа очень умных и хороших парней. И, конечно, тренерский штаб готовит нас очень хорошо, клуб во многом нам помогает: организация проживания, перелеты чартерами. Мы продемонстрировали качественную игру сегодня и мы счастливы», — добавил капитан «Зенита» Матеуш Понитка.
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