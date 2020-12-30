«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Карри набрал 31 очко

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«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде в «Литтл Сизарс-арене» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 116:106.

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча – «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).

Кроме того, в НБА проходят ещё пять матчей: «Майами Хит» – «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер» – «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс».