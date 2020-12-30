Стало известно, сколько пропустит Джа Морант после травмы голеностопа

Пресс-служба «Мемфис Гриззлиз» сообщила в «Твиттере», что разыгрывающий защитник команды Джа Морант пропустит от трёх до пяти недель из-за растяжения связок голеностопного сустава второй степени.



Морант не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (111:116 ОТ). Серьёзность травмы не была понятна сразу, но Джа прыгал от сильной боли после того, как приземлился на ногу Тимоти Луваву-Кабарро при попытке помешать совершить бросок. Рентген не выявил перелома.



Разыгрывающего увезли в раздевалку на инвалидной коляске. Он вернулся на скамейку запасных во второй половине в специальном ботинке. Таюс Джонс займёт место в стартовом составе «Мемфиса», если Морант вылетел из строя надолго.