Стало известно, сколько пропустит Джа Морант после травмы голеностопа
Пресс-служба «Мемфис Гриззлиз» сообщила в «Твиттере», что разыгрывающий защитник команды Джа Морант пропустит от трёх до пяти недель из-за растяжения связок голеностопного сустава второй степени.
Морант не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (111:116 ОТ). Серьёзность травмы не была понятна сразу, но Джа прыгал от сильной боли после того, как приземлился на ногу Тимоти Луваву-Кабарро при попытке помешать совершить бросок. Рентген не выявил перелома.
Разыгрывающего увезли в раздевалку на инвалидной коляске. Он вернулся на скамейку запасных во второй половине в специальном ботинке. Таюс Джонс займёт место в стартовом составе «Мемфиса», если Морант вылетел из строя надолго.
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