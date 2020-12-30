Блэйк Гриффин получил сотрясение мозга

Форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин недоиграл домашний матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за сотрясения мозга. Об этом пишет Detroit Free Press.
Шестикратный участник Матча всех звёзд за 2.27 до конца второй четверти получил неумышленный удар локтем по голове от новичка «Уорриорз» Джеймса Уайзмена и покинул площадку. Вскоре «Пистонс» объявили, что форвард выбыл до конца игры, отметив в протоколе сотрясение мозга у игрока. Гриффин больше не появлялся на паркете.
«Уорриорз» в итоге обыграли «Пистонс» со счётом 116:106. Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).
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