Никола Йокич установил рекорд франшизы «Наггетс» по трипл-даблам

Сербский центровой Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» оформил свой 44-й трипл-дабл в карьере, тем самым превзойдя рекорд Фэта Левера в истории франшизы «Денвер Наггетс».



Результативность Йокича не помогла его команде одержать победу в матче с «Скаграменто». «Денвер» уступил со счётом 115:125. Самыми результативными в составе победителей стали разыгрывающий Де'Аарон Фокс (24 очка) и форвард Ричаун Холмс (20). У «Наггетс» лучшую статистику показали Майкл Портер (30), Йокич (26) и Монте Моррис (24).

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«Денвер» в четырёх первых матчах сезона одержал лишь одну победу, одолев «Хьюстон Рокетс» (124:111).