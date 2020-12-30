Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Торонто» установил антирекорд века в НБА

«Торонто» установил антирекорд века в НБА
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» стал первой командой в НБА за последние 20 лет, которая начала сезон с трёх поражений, несмотря на то что по ходу каждой из этих трёх игр лидировала с двузначным преимуществом. Об этом сообщает ESPN в "Твиттере".

Напомним, в минувший игровой день «Сан-Антонио Спёрс» обыграл на своём паркете «Рэпторс» – 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28).

Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс атакующий защитник Демар Дерозан, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 8 передач. Трипл-даблом в составе «Спёрс» отметился разыгрывающий Деджанте Мюррей – 11 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Торонто» продемонстрировал разыгрывающий Фред Ванвлит (27 очков, 3 подбора и 9 передач).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020