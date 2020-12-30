«Торонто» установил антирекорд века в НБА
«Торонто Рэпторс» стал первой командой в НБА за последние 20 лет, которая начала сезон с трёх поражений, несмотря на то что по ходу каждой из этих трёх игр лидировала с двузначным преимуществом. Об этом сообщает ESPN в "Твиттере".
Напомним, в минувший игровой день «Сан-Антонио Спёрс» обыграл на своём паркете «Рэпторс» – 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28).
Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс атакующий защитник Демар Дерозан, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 8 передач. Трипл-даблом в составе «Спёрс» отметился разыгрывающий Деджанте Мюррей – 11 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Торонто» продемонстрировал разыгрывающий Фред Ванвлит (27 очков, 3 подбора и 9 передач).
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