Димитрис Итудис: будет жёсткая игра, но ЦСКА готов

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о предстоящем гостевом матче своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с итальянским «Миланом», который состоится сегодня, 30 декабря.



«Прежде всего хочу поздравить с Рождеством всех, кто его празднует. Надеюсь, в новом году все ваши друзья и родные будут счастливы и здоровы.



Что касается матча, миланская команда в этом году собрана с расчётом на большие достижения. Они очень опытны, обладают большим потенциалом и энтузиазмом, показывают хороший баскетбол, здорово бросают с дистанции, находятся среди лидеров по этому показателю. Этторе [Мессина] использует множество разных сочетаний игроков, «маленькие» и высокие пятёрки, для чего им хватает габаритов и опыта. В целом это хорошая команда, и мы ожидаем серьёзного сражения.

Свою роль сыграет множество деталей. Когда мы изучали матчи миланцев, мы отметили, как они меняют схемы защиты в зависимости от соперника, а их атакующие способности очевидны. Будет жёсткая игра, но мы готовы», — приводит слова Итудиса сайт «армейцев».



Поделился ожиданиями от предстоящий встречи и форвард ЦСКА Семён Антонов.



«Настроение хорошее, рабочее. Едем в Милан, чтобы победить. Разобрали соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Команда возрастная, опытная, знает, как действовать в защите и нападении, но у них есть свои слабые места, в которые мы постараемся бить, чтобы продолжить нашу серию в Евролиге. Будет здорово увидеть бывших партнёров по команде, узнать, как семьи, как дети, но это разве только утром. В игре на площадке нет друзей. У них нет ярко выраженных лидеров, угроза исходит от каждого, выстрелить может любой, потому надо придерживаться тренерской установки на протяжении всего матча», — отметил игрок ЦСКА.